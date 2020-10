Schippers bruine vloot vrezen volgend vaarseizoen al: ‘Een lastig parket’

Kampen, Enkhuizen – Het jaar 2020 was door het coronavirus voor veel scheepseigenaren al een dramatische periode, maar de aangescherpte maatregelen hebben aan het eind van het vaarseizoen nog eens voor extra annuleringen gezorgd. Nieuwe boekingen blijven tegelijkertijd uit. ,,De echte klap komt pas volgend jaar’’, vreest de vereniging voor beroepschartervaart.

,,Precies op de valreep gaat er bij mij nog 11.000 euro omzet af door de nieuwe maatregelen’’, vertelt schipper Henri van Dijk van de Pouwel Jonas en de Utopia uit Kampen. ,,We zouden met twee Duitse groepen jongeren een weektocht gaan maken in de herfstvakantie. Zij hebben dat geannuleerd, we zitten in een soort lockdown voor de Duitse markt.’’ (deStentor, www.debbz.nl)