Steigerjunkie: hoe per boot door Nederland te liften

Persbericht

Haarlemn – Wieke van Oordt is een avontuurlijke dame die zich niet snel gewonnen geeft. En deze eigenschappen kwamen heel goed van pas toen zij vorig jaar het plan opvatte om door heel Nederland te liften. Liftend over het water welteverstaan!

We hebben hier te maken met een primeur! Wieke van Oordt is de eerste persoon ooit die het aandurfde om per boot Nederland door te liften. Met weinig meer dan een liftbordje met “Schipper, mag ik overvaren?” bezoekt ze in 40 dagen alle Nederlandse provincies. Dit leidt tot allerlei spannende, avontuurlijke en ontroerende momenten én vooral heel veel mooie gesprekken.

Naast alle havens, bruggen, boten en sluizen die Wieke tegenkomt, is de kracht van het boek juist de vriendelijkheid van de mensen die zomaar een wildvreemde mee aan boord nemen. Het boek biedt een inkijkje in het leven van de Nederlandse watersporters – allemaal met hun eigen verhaal – die Wieke laten zien hoe mooi het leven vanaf het water is. Steigerjunkie is een persoonlijk reisverslag en een portret van ons waterrijke land in al z’n diversiteit.

Wieke van Oordt is een schrijvende duizendpoot. Ze schreef eerder kinderboeken, een roman en het humoristische Vrouwen kunnen niet zeilen. Eerder verscheen in het NRC en in Zeilen een serie over deze bootliftreis. Daarnaast toert Wieke – ijs en corona dienende – door Nederland met de voorstelling Steigerjunkie. Via haar website wiekevanoordt.nl lees je daarover meer.

Auteur:Wieke van Oordt

ISBN:9789064107108

Soort:Paperback

Pagina’s:240 blz

Meer informatie www.gottmer.nl