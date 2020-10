Capelli RIBS presenteert drie nieuwe TEMPEST 750 modellen

Persbericht

Aalsmeer – Geïnspireerd door het succes van het vorige model, presenteert Capelli u graag een drietal nieuwe uitvoeringen van de Tempest 750: WORK, SPORT en LUXE.

Tempest 750 – WORK

De WORK uitvoering vervangt het bestaande model met behoud van de flexibiliteit in kleurkeuzes en layout. Het nieuwe ontwerp is erop gericht om maximale ruimte aan dek te behouden waarbij er een groter stuurconsole geleverd wor dt en een RVS bolster voorzien van een opbergruimte . Het nieuwe stuurconsole biedt de mogelijkheid om verlichting en een antenne te plaatsen op de reling en op het ruime dashboard kunt u eenvoudig een 16” navigatiescherm plaatsen.

Het voordek is ruim en vlak en kan eventueel met de beschikbare accessoires (duikflessenrek, jockeyseats, taxi seats) eenvoudig aangepast worden voor ieder type van gebruik. De ruime opbergruimte achter kan verandert worden in een achterbank met het plaatsen van de RVS rugsteun en zitting.

De Tempest 750 WORK is ontwikkeld om te voorzien in de behoefte van de veeleisende professionele gebruikers.

Tempest 750 SPORT

De SPORT versie van de Tempest 750 is dé perfecte keuze voor gebruikers die een medium-size RIB zoeken met ruim dek en een rijke standaarduitrusting.

Dit model is standaard voorzien van een achterbank met opbergruimte, een luxe bolster met teak houten klapbare tafel en stuurconsole met een geïntegreerdegeïntegreerde zitbank aan de voorzijde.

De voorzijde van de dek is voorzien van een U-vormig zonnedek, dat eenvoudig omgebouwd kan worden in een volledig zonnedek om te relaxen. De Tempest 750 Sport is standaard uitgevoerd in lichtgrijs polyester en een Military Grey drijver met rode details.

Tempest 750 LUXE

De LUXE uitvoering van de Tempest 750 is geschikt voor gebruikers die primair een boot zoeken als een yachttender vanwege het aantal zitplaatsen.

De achterbank biedt veel ruimte voor het opbergen van uw uitrusting. Het bolster biedt de mogelijkheid om de boot staand of zittend te besturen. De RVS armleuningen aan beide zijden van het bolster zorgen voor extra veiligheid tijdens het varen. Aan de achterzijde van het bolster vindt u een extra zitbank, die gecombineerd met de tafel zorgt voor een gezellige zit, waar tenminste vijf personen comfortabel kunnen zitten. Het stuurconsole heeft een zitting aan de voorzijde en de boeg is standaard voorzien van een U vormig zonnedek welke eenvoudig omgebouwd kan worden in een volledig zonnedek om te relaxen. De RVS relingen op de drijver en de polyester boegrol zijn onderdeel van de standaarduitrusting. De Tempest 750 LUXE is standaard uitgevoerd in Ivory polyester en een Ivory Perlage drijver. De bekleding is in een lichte steengrijze kleur met structuur voor een stoere uitstraling. De polyester zijwings en de boegrol zijn standaardvoorzien van flexiteak.

De Tempest 750 modellen zijn ook bij de hoogste snelheden zeer stabiele ribs.

Prachtige materialen, vakmanschap, comfort, en design maken de TE 750 een boot om van te watertanden… Ontdek de nieuwe Capelli Tempest 750 modellen!

Capelli TEMPEST 750

Lengte: 7.65 meter ( / 7.48 meter (WORK en SPORT)

Breedte: 2.98 meter

Diameter drijver: 0,65 meter

Maximaal motorvermogen: 250 PK buitenboordmotor (1 x Extra langstaart)

Ontwerp categorie: C

Maximaal aantal passagiers: 24 (WORK versie) / 20 (SPORT en LUXE versie)

Materiaal drijvers: Orca Neoprene Hypalon 1670 dtex.

Meer informatie www.capelli-nederland.nl