Het verhaal van de op de Noordzee platgeslagen, gestrande, en later leeggeroofde zeilboot van Stefan en Imke

Capelle aan den IJssel – Wat een mooie zeilvakantie moest worden, eindigde in een heus drama voor de 29-jarige Stefan van Tienhoven en Imke de Haan uit Capelle aan den IJssel. Hun zeilboot sloeg om op de Noordzee: Stefan raakte te water en moest gered worden door de KNRM. Toen het stel daarvan aan het bijkomen was, werd hun boot geplunderd. ,,We waren wel in paniek, ja.’’

‘Zet je schrap, er komt een golf aan!’ Stefan kan het nog net roepen naar Imke als het gevaarte op hun net aangeschafte zeilboot af dendert. De golf breekt. De boot slaat om. Imke wordt met de klap ‘op een bizarre manier’ terug in de boot geslingerd. ,,Maar toen ik opkeek, zag ik Stefan niet meer.” (AD)