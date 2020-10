Zeilster Marit Bouwmeester na wisselende week alsnog Europees Kampioen Laser radial 2020

Persbericht

Gdansk (Polen) – Op de laatste dag van het EK Laser radial in Gdansk wint Marit Bouwmeester het goud. De Friese zeilster bleef tot het einde heel hard zeilen en de Deense klassementsleider Anne-Marie Rindom liet op de laatste dag eindelijk steken vallen. Het duo kent elkaar goed. Rindom werd wereldkampioen in 2019, Bouwmeester pakte dit jaar februari de wereldtitel weer van haar af in Melbourne, Australië.

Bouwmeester pakt pas in de laatste race de leiding en de titel

Bouwmeester zeilde tot zondag 11 oktober een goede serie maar zag het hele toernooi Rindom op kop gaan. Op die bewuste zondag maakte Bouwmeester, volgens eigen zeggen, de slechtst mogelijk dag mee met een 20ste plaats een tweede gele vlag in een afgelaste race. Daardoor werd ze in race acht gediskwalificeerd en zakte naar de vierde plaats. Maar Bouwmeester vocht terug en voerde daarmee de druk op Rindom weer op. Vandaag bezweek Rindom en greep Bouwmeester het goud.

Marit Bouwmeester “Super dankbaar voor Team Turbo”

Bouwmeester gaf de volgende reactie: “Het was echt een bizarre dag zoals ik hier nu toch sta als Europees Kampioen. We begonnen met uitstel vanwege gebrek aan wind. Daarna hadden we, vergeleken met andere dagen, gewoon aanlandige wind met mooie golven en best wel wat wind. Dus ik dacht ik ga gewoon lekker hard varen en ik maak er nog een mooie dag van. Niet met de illusie dat ik nog kon winnen. Want als je naar haar (Anne-Marie Rindom red.) serie kijkt dan zie je dat ze fantastisch zeilt, geen fout gemaakt.”

“Na de eerste wedstrijd van vandaag dacht ik dat ze het wel gewonnen had. Dus ik heb gewoon mijn werk gedaan, maar blijkbaar had ze een beetje een off-day. Dus het voelt een beetje alsof zij het verloren heeft en dat ik het niet helemaal in eigen hand had. Maar ja, ik heb vandaag wel hard gevaren en uiteindelijk gewonnen.”

“Ik ben super dankbaar voor Team Turbo (trainingspartners Maxime Jonker, Mirthe Akkerman en Daphne van der Vaart red.) want die meiden pushen me elke dag en we worden met zijn allen veel beter. En.. misschien zijn ze iets minder blij met het resultaat, maar er zit zoveel potentie in iedereen. Dus ik denk dat ik ook nog wel moeilijk ga krijgen. Dus deze is eigenlijk een overwinning voor het hele Team Turbo en voor Roelof (Bouwmeester coach) en Jaap (Zielhuis bondscoach).”

