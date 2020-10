CDA stelt Kamervragen over Chinees bedrijf dat in Joure ‘onze’ plezierjachten zou controleren

Leeuwarden – Een keuringsinstituut voor de pleziervaart in Joure is opgekocht door Chinezen. Het CDA vreest de lange arm uit Peking en stelt er Kamervragen over. Na een lange carrière verkocht Franke Hoekstra in 2018 zijn aandelen van de Dutch Certification Institute (DCI), een particulier bedrijf in Joure dat door de rijksoverheid is aangewezen voor het keuren van scheepsonderdelen en jachten. Twee jaar later trokken werknemer Roel Bijlsma en manager Ynte de Hoop, de beide nieuwe eigenaren, een Chinese grootaandeelhouder aan boord. (Leeuwarder Courant, Column – Nauticlink)

Deel dit...

Pinterest Linkedin