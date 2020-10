Expositie maritiem schilder Willem Eerland in Galerie Kinderdijk

Nieuw-Lekkerland – Vanaf zaterdag 7 november toont Willem Eerland een selectie van zijn beste werken in Galerie Kinderdijk. Het is voor de maritieme kunstenaar een ‘thuiswedstrijd’ want de galerie is gevestigd in zijn woonplaats Nieuw-Lekkerland.

Willem Eerland is oud-sleepbootkapitein en voormalig directeur van Veerdienst Schoonhoven. Dit jaar had hij maar liefst twee exposities in het Zee- en Havenmuseum in IJmuiden. “Door de coronabeperkingen en het wegvallen van SAIL Amsterdam zijn die exposities niet helemaal uit de verf gekomen”, vindt hij zelf. Vandaar de herkansing in Galerie Kinderdijk. De expositie is te bezoeken van zaterdag 7 november tot donderdag 24 december.

