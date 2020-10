Urk – De Athos is vandaag weer te water gelaten. Het 62 meter lange superzeiljacht van 28 miljoen euro meerde zo’n anderhalve maand geleden aan voor Balk Shipyard op Urk, waar het werd gelicht voor een luxueuze APK-beurt. De Engelse kapitein Anthony Brooks is tevreden: ,,Urk is een leuke, pittoreske haven.’’ (deStentor, Balk Shipyard)

