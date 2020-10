Ondanks corona toch goed seizoen voor specialist in fiets- en vaarvakanties Boat Bike Tours

Persbericht

Amsterdam – Wat een jaar! Het coronavirus heeft de reisbranche nog in zijn greep. Toch kan de touroperator Boat Bike Tours met tevredenheid terugkijken op het seizoen. Wat is het succesrecept van de specialist voor fiets- en vaarvakanties? ‘We hebben gefocust op kleinere reisgezelschappen en op nog scherpere hygiënemaatregelen dan normaal’, zegt Jan Timmermans van Boat Bike Tours.

Terwijl de grote cruisegiganten nog in de havens liggen, varen de schepen van Boat Bike Tours sinds juni weer als eerste door heel Nederland en andere Europese landen. ‘Ons pluspunt: we zijn niet afhankelijk van massatoerisme’, legt Timmermans uit. ‘We zijn een relatief kleine touroperator, gespecialiseerd in fiets-vaarvakanties voor kleine groepen. We zijn erin geslaagd om snel te reageren op de ontwikkelingen en om een coronaprotocol te ontwikkelen waarmee we onze gasten veilige reizen kunnen bieden.

Want ook bij Boat Bike Tours sloegen de gevolgen van het coronavirus aan het begin van het jaar in als een bom. ‘We zaten al in de startblokken en toen moesten we een paar dagen voor de start van het seizoen alles afzeggen. Dat was natuurlijk een enorme schok’, herinnert Timmermans zich. ‘Maar we zijn gelijk aan de slag gegaan om het concept van onze reizen aan te passen aan de nieuwe coronaregels, met een speciaal coronaprotocol. Daarnaast hebben we een aantal nieuwe, korte reizen binnen Nederland toegevoegd.

Coronaprotocol deed niets af aan goede sfeer aan boord

Nadat het eerste deel van het seizoen volledig in het water was gevallen, was het natuurlijk spannend om te zien hoe de gasten zouden reageren op het aangepaste concept. Maar het protocol van Boat Bike Tours wierp zijn vruchten af: ‘De mensen vonden het geweldig om weer te kunnen reizen en het coronaprotocol deed niets af aan de goede sfeer aan boord. De vele positieve recensies op het Trustpilot-platform laten zien dat onze gasten dat ook zo ervaren hebben: zij beoordelen ons met 4,6 van de 5 sterren. Daar zijn we natuurlijk enorm trots op.’

Het coronavirus heeft de reisbranche nog onder controle en veel reisorganisators moeten zichzelf opnieuw uitvinden. Het lijkt erop dat ‘groter, breder, spectaculairder‘ van tafel is, althans voorlopig. En dat is precies waarom Boat Bike Tours met vertrouwen naar de toekomst kijkt: ‘We zijn optimistisch, want het concept van Boat Bike Tours past op verschillende manieren bij de nieuwe reistrends die corona heeft gecreëerd. We hebben ons altijd al gericht op bewuster toerisme. Onze reisgezelschappen zijn relatief klein, we bieden persoonlijke service, en de mogelijkheid voor onze gasten om lekker actief buiten te zijn. En omdat we dit nog heel lang willen bieden, gaan we ook samenwerken met Justdiggit, om onze CO2-uitstoot te compenseren.’

Vakantie dicht bij huis

Dit jaar boekten veel Nederlanders, die nu hun eigen land op een inspirerende en actieve manier herontdekten. Ook uit omringende landen, met name uit Duitsland, kwamen veel boekingen. Er lijkt een nieuwe trend in opkomst te zijn. Minder vliegreizen naar verre landen, maar wel in de directe omgeving. ‘We bieden geen exotische reisbestemmingen, maar een bijzondere ervaring. Als je met de fiets en een schip op pad gaat, neem je de omgeving vanuit een heel ander perspectief en veel intenser waar. Bovendien ben je eigenlijk de hele tijd buiten in de frisse lucht. En daar genieten onze gasten erg van.’

