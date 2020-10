Een orka ramt normaal echt geen zeilboot

Amsterdam – Voor de kust van Spanje en Portugal zijn deze zomer opvallend veel zeilboten ‘in botsing’ gekomen met een groepje jonge orka’s. Biologen staan voor een raadsel.

Vanaf juli tot en met eind september zijn er in totaal 33 ‘botsingen’ tussen orka’s en zeilboten geweest rond het Iberisch schiereiland, waarvan 22 bij Galicië, tussen twee en zes mijl uit de kust. De overige meldingen werden gedaan in de Straat van Gibraltar en voor de Portugese kust. In zeven gevallen was de schade zo ernstig dat de boten niet meer goed konden navigeren, en in negen gevallen was er sprake van milde schade. Eén filmpje, gemaakt door Spaanse zeilers, lijkt rechtstreeks afkomstig uit een spin-off van haaienhorrorfilm Jaws. „Hij raakt het roer, hij gaat het breken! Hij is achter ons, nee onder de boot nu… Hij is hier. Hij heeft het roer gebroken.” Vermengd met een hoop Spaans hijo-de-puta-gescheld. De Engelse naam voor orka’s, killer whales, klinkt bij het zien van de beelden plotseling onheilspellend. (NRC)