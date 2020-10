‘Obsessieve’ kampioen Marit Bouwmeester: ‘Je kunt leren om stoïcijns door te zetten’

Den Haag – Marit Bouwmeester (32) heeft sinds deze week weer alle grote titels in haar klasse, Laser Radial, in bezit. Ze is geobsedeerd door winnen. Het olympisch goud van Rio (2016) is lang niet genoeg voor haar. „Ik wil mijn sport domineren.”

Het lijstje is weer compleet. En zo moet het zijn in het leven van Marit Bouwmeester. Dinsdag heroverde ze in Gdansk de Europese titel in de Laser Radial, het ranke bootje waarin ze al haar halve leven vaart. De wereldtitel en olympisch goud had ze al. Alles wat telt. Zo wil ze het hebben. De sport naar haar hand zetten. „Ik wil graag een sporter zijn die voor lange tijd heerst en echt het verschil maakt.” (NRC)