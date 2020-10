Bouwer van elektrotechnische installaties voor superjachten De Keizer Marine Engineering failliet

Zaandam – De Keizer Marine Engineering, bouwer van elektrotechnische installaties voor superjachten is donderdag op eigen verzoek failliet verklaard. Volgens het bedrijf wordt er met verschillende partijen onderhandeld over een doorstart. Lopende projecten worden afgemaakt. Op 13 oktober verleende de rechtbank al uitstel van betaling. Het management kon de financiële verplichtingen niet langer nakomen.

Het bedrijf werd in 1965 opgericht door de grootvader van de huidige eigenaren Sjoerd en Niels de Keizer. Zij namen het in 2006 over van hun vader. Het aantal werknemers nam sindsdien toe van ongeveer 100 tot 450. Behalve het hoofdkantoor in Zaandam aan de Sluispolderweg 44a zijn er meerdere vestigingen in Nederland, Frankrijk, Spanje en de USA. (De Orkaan, De Keizer Marine)