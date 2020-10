Na 60 jaar doneren hebben Elma (74) en Willem (77) de KNRM plots nodig bij Elburg: ‘Ze waren fantastisch!’

Elburg – Wat een ontspannen boottochtje naar Baarn had moeten worden, eindigde voor Elma de Bock (74) en haar man Willem Mutze (77) afgelopen nacht in een reddingsoperatie nabij Elburg. Hun zeilboot kwam muurvast te zitten in de Bremerberghaven. Om middernacht sloeg het echtpaar alarm bij de KNRM, de reddingsorganisatie die al ruim een halve eeuw op hén kan rekenen.

Als één duo op de Nederlandse wateren aan vaarervaring geen gebrek heeft, dan is het ’t echtpaar Elma de Bock en Willem Mutze wel. Mutze vaart al zeker zestig jaar en is al even lang donateur van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), die louter afhankelijk is van giften. In al die jaren hoefde de schipper slechts één keer de hulp van de KNRM in te schakelen: als tiener, liefst zestig jaar terug. Het was idealiter bij die ene reddingsactie gebleven, maar afgelopen nacht kwam Mutze er niet onderuit. (deStentor)