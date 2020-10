Booteigenaren van buiten Haarlem raken hun ligplaats in de stad binnen twee jaar kwijt

HAARLEM – Booteigenaren die niet in Haarlem wonen, moeten binnen twee jaar op zoek naar een nieuwe ligplaats. In Haarlem raken zij hun plek kwijt. De gemeente wilde deze pleziervaarders vijf jaar de tijd geven, maar de gemeenteraad heeft daar gisteravond twee jaar van gemaakt.

Volgens nieuwe regels mogen mensen van buiten Haarlem geen ligplaats meer hebben in de stad. De reden daarachter is dat er een wachtlijst is van bijna 1000 Haarlemse bootbezitters die een vergunning hebben aangevraagd voor de Haarlemse wateren. Een meerderheid van de Haarlemse gemeenteraad heeft ook bepaald dat Haarlemmers, mogelijk vanaf 2022, alleen nog een nieuwe ligplaats kunnen krijgen wanneer hun boot een elektrische motor heeft. (NH-Nieuws)