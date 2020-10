TERNEUZEN – Bij de sluis in Vlissingen werden vanochtend diverse recreatievaartuigen teruggestuurd omdat deze niet voorzien waren van een radar, terwijl het zicht slecht was. Een radar is bij slecht zicht wel verplicht op de Westerschelde.

Ter hoogte van Terneuzen probeerde een ander recreatievaartuig in de mist de vaargeul over te steken waarbij men bijna een aanvaring veroorzaakte. Deze schipper moest zijn actie bekopen met een proces-verbaal. (HVZeeland)