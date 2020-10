VOC-schip Amsterdam vandaag naar de Oranjewerf voor verder onderhoud

Persbericht

Amsterdam – Op 7 september 2020 ging VOC-schip Amsterdam voor vijf maanden in onderhoud Het schip, een replica van de Oost-Indiëvaarder Amsterdam, dat sinds 1991 aan de steiger van Het Scheepvaartmuseum ligt, had groot onderhoud nodig. Het onderhoud is al flink gevorderd. In de afgelopen periode werkten er dagelijks 15 tot 20 mannen en vrouwen aan het schip. Er is gewerkt aan het onderwaterschip, het gedeelte van de romp onder de waterlijn. Het schip is waterdicht gemaakt, de oude masten zijn verwijderd en er is een start gemaakt met het schilderwerk. Vandaag, maandag 26 oktober, wordt het schip verscheept vanuit Damen Shiprepair naar de Oranjewerf. Hier worden de werkzaamheden aan het schip voortgezet en afgerond. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in januari 2021 gereed en keert het schip terug naar Het Scheepvaartmuseum.

Het eerste deel van het groot onderhoud

Bij aankomst in het dok bij Damen Shiprepair Amsterdam begin september werd de Amsterdam eerst onder lage druk schoongespoten. Vervolgens is vuil van het onderwaterschip verwijderd en werd een steiger van circa 6 meter hoog om het schip geplaatst. Alle breeuwnaden zijn schoongemaakt, opnieuw gekit, gebreeuwd en met een brander nagelopen op uitstekende stukken hennep. De naden zijn afgewerkt met een dikke pasta. Een enorme klus die volledig met de hand is gedaan. Tot slot is het onderwaterschip afwerkt met een zwarte antifouling laag. Hierdoor blijft het onderwaterschip glad en vrij van aangroei.

Verder zijn de huidplanken uitgezaagd. Met behulp van mallen zijn vervolgens nieuwe huidplanken gemaakt van Irokohout van 10 centimeter dik. Ook zijn de masten en de ra’s gedemonteerd en opgeslagen in een loods, net als de tuigage. Ook is gestart met het schilderwerk aan de spiegel en de zij-kastelen. De waterdichtheid is getest door het schip geleidelijk in het water te laten.

De werkzaamheden op de Oranjewerf

Op de Oranjewerf gaan de werkzaamheden aan VOC-schip Amsterdam verder. Het schip blijft hier aan de kade liggen. De werkmannen – en vrouwen gaan door met het timmerwerk, de nieuwe masten en de ra’s worden op het schip gemonteerd en het schilderwerk wordt afgerond. Naar verwachting keert het schip in januari 2021 weer terug naar Het Scheepvaartmuseum.

Meer informatie www.hetscheepvaartmuseum.nl