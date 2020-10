Groen licht voor nieuwe jachthaven op Ameland: ‘Het wordt prachtig!’

Ameland – Er is eindelijk groen licht voor een nieuwe jachthaven op Ameland. De gemeenteraad ging maandagavond akkoord met een investering van 1,7 miljoen euro. Het enige deel van het plan waar geen toestemming voor is gegeven, is de aanleg van een grote parkeerplaats.

Het heeft even geduurd voordat de plannen de goedkeuring van de gemeenteraad konden krijgen. De ideeën voor de nieuwe haven werden al een aantal keer teruggestuurd naar de tekentafel. Er was bijvoorbeeld niet genoeg ruimte voor de chartervaart, en ook voor de passanten was er eerst niet genoeg plaats. “Vorig jaar raakte de besluitvorming in een impasse”, zegt Jook Nauta, voorzitter van de Stichting Jachthavens Waddeneilanden. De verouderde haven kan nu eindelijk worden opgeknapt. Nauta hoopt dat al het werk voor het komende vaarseizoen klaar is. “Het wordt een prachtige haven.” (Omrop Fryslân)