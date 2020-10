‘Zeilen met Ini’ organiseert in 2021 een bijzondere 14-daagse zeilvakantie over de Waddenzee

Persbericht

Enkhuizen – Van 3 tot 16 juli 2021 organiseert schipper Ini Golbach voor een kleine groep liefhebbers de ‘wereld erfgoed waddenzeiltocht’, een 14-daagse zeilreis over de Waddenzee op de gezellige tjalk de Stânfries. Een unieke ervaring.

Wie kent er eigenlijk de Waddenzee, zoals mensen, die met een platbodemschip gezeild hebben en drooggevallen zijn. Je kunt niet alle aspecten van de Wadden goed leren kennen, als je met de veerboot wel eens naar een Waddeneiland gaat.

Wat is er mooier dan zeilen, met afgaand water een bank op varen, droogvallen en een rondje om het schip lopen. Voedsel verzamelen (mosselen, oesters, zeesla e.d.), zelf bereiden en eten. Met goed weer een nacht op het Wad doorbrengen onder een prachtige sterrenhemel, anker op gaan en zeilen met de getijdestroom mee. Zeehonden zien en soms een bruinvis (als het rustig weer is).

Aanleggen op een Waddeneiland, daar een dagje fietsen en/of wandelen en de volgende dag verder dat Wad op. Met een beetje mazzel tot aan Schiermonnikoog toe over het rustige Oost-Wad. Eindeloze vergezichten, soms van de zee overgaande in de lucht. Grote watervlakten bij hoog water, die dan veranderen in zandbanken (met vaak zeehonden) en stromende geultjes ertussendoor bij laag water.

We kunnen met kleine groepjes mensen op relatief grote zeilschepen in alle rust en ruimte genieten van de schoonheden van ons eigen land, zoals die prachtige Waddenzee. Die traditionele zeilschepen ( nationaal erfgoed!), met zeer ruime accommodatie, varen in Nederland al decennia lang rond met gasten onder leiding van een schipper en een scheepsmaat. We kunnen die schepen nu gebruiken om met 6-8 personen op weg te gaan.

Om het Wad echt te leren kennen is het fijn om tijd te hebben. Een tocht van 14 dagen geeft tijd om ook het onbekende en rustige oost-Wad te verkennen.

Meer informatie www.zeilenmetini.nl