120 meldingen via e-mailadres vaaroverlast, maar niet allemaal uit Midden-Delfland

Mideen-Delfland – Afgelopen vaarseizoen zijn er 120 meldingen binnengekomen via het speciale e-mailadres om overlast op het water te melden, maar ‘tal van zaken’ kwamen niet uit de regio. Dat bleek gisteren tijdens een gemeenteraadsvergadering in Midden-Delfland.

Nadat Nederland afgelopen lente uit de intelligente lockdown kwam, werd het snel drukker op de wateren in onze regio. Veel bewoners en ondernemers langs de sloten en vaarten ondervonden daar overlast van. Niet alleen van zuipschuiten met te harde muziek, maar ook doordat er in het water en op de kant werd geplast. Bewoners en ondernemers verenigden zich daarom in de initiatiefgroep Stopoverlastvaarten Midden-Delfland. (WOS)