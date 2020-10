‘Nederland is lachertje van Europa’, zeggen partijen over omstreden ICP bootpaspoort

Hilversum – Het CDA en de PvdA zijn kritisch over het ICP, het omstreden Nederlandse bootpaspoort waarmee regels en belastingen ontweken kunnen worden door Zuid-Europese booteigenaren. “Nederland is nu echt het lachertje van Europa”, zegt PvdA’er Gijs van Dijk. En ook Pieter Omtzigt (CDA) heeft geen goed woord over voor de regeling.

Deze zomer zijn tientallen Nederlandse zeilboten aan de ketting gelegd in Italiaanse wateren, omdat de Italiaanse autoriteiten geen vertrouwen hebben in het Nederlandse papiertje. Dat heet voluit het Internationaal Certificaat voor Pleziervaartuigen (ICP) en heeft een vage juridische status. Het certificaat brengt goedwillende toeristen in de problemen, terwijl kwaadwillenden het juist gebruiken om de regels te omzeilen, meldt Nieuwsuur donderdag 29 oktober.

Tientallen Nederlandse zeilboten zijn deze zomer aan de ketting gelegd in Italiaanse wateren. Dat komt door twijfel over een Nederlands certificaat voor pleziervaartuigen. Het document moet dienen als eigendomsbewijs en garandeerde eigenaren jarenlang een zorgeloze vakantie. Nu zorgt het juist voor problemen met de Zuid-Europese autoriteiten.

Tegen de Nederlanders die het document toonden, is de Italiaanse justitie strafzaken gestart, blijkt na onderzoek van Nieuwsuur. Ze worden verdacht van strafbare feiten waarvoor in ItaliĆ« boetes kunnen worden opgelegd en zelfs gevangenisstraf. (NOS, Nieuwsuur, ‘Officieus registratiebewijs ICP zorgt voor tumult’ – Zeilen)