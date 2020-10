Motorjacht Bronson 50 genomineerd voor ‘European Powerboat of the Year 2021’ in categorie ‘large planing yachts’

Persbericht

Steenwijk – Steeler Yachts is genomineerd voor de “European Powerboat of the Year 2021” award. De recent geïntroduceerde Bronson 50, neemt het op tegen gerenommeerde internationale jachtwerven in de categorie ‘large planing yachts’ tussen de 14 en 20 meter. Slechts vier andere kandidaten zijn in de race om deze prestigieuze prijs te winnen, uiteraard is Steeler Yachts extreem trots and dankbaar om één van de laatste vijf finalisten te zijn.

De designfase van het jacht is gestart in 2016 en ruim drie jaar later werd er groen licht gegeven voor de start van de productie met als doel: ultieme prestaties, veelzijdigheid en comfort samen brengen in één adembenemend design. Eigenaar van de eerste B50, René van de Berg over zijn ervaringen: “Mijn eerste ervaringen met de Steeler Bronson 50 zijn ver boven verwachting. De leefruimte binnen is erg groot en het glazen plafond is heerlijk. Naast al deze luxe zijn de vaareigenschappen het meest bijzondere. Droog varen op een ruwe Middellandse Zee met 30-35 knopen is een feest voor kapitein en gasten!”.

Het elektrische glazen plafond en de draaibare bimintop zijn de meest innovatieve kenmerken van de Bronson 50. De veelzijdigheid van een open dag boot die kan transformeren in een hard top cruiser met luxe accommodatie laat zich het best omschrijven als het Zwitserse zakmes onder de dag boten.

De jury van de “European Powerboat of the Year 2021”, zijn de hoofd redacteuren, van een aantal van de grootste Europese motorboat-magazines. BOOTE (Duitsland), Boatmag.it (Italië), Båtmagasinet (Noorwegen), Marina.ch (Switzerland), Motorboot (Nederland), Náutica y Yates (Spanje), Neptune (Frankrijk) en Yachtrevue (Oostenrijk). In totaal vertegenwoordigen deze bladen te samen, meer dan één miljoen maandelijkse lezers. Dit maakt de European Powerboat Award één van de meest erkende prijzen uit de industrie.

Steeler Yachts is in het verleden al 6 keer genomineerd in verschillende categorieën en is de trotse winnaar van de verkiezingen in 2015, 2016 en 2019. De internationale erkenning voor de continue stroom van zinvolle innovaties is een grote inspiratiebron voor het gehele team van Steeler Yachts.

De winnaar van de European Powerboat of the Year 2021 award, zal in januari 2021 bekend worden gemaakt.

Specificaties Steeler Bronson 50

Lengte: 14.99 m / 49.18 ft

Breedte: 4.46 m / 14.63 ft

Diepgang: 1.25 m / 4.10 ft

Brandstof: 2200 liter / 581 gallon

Motor: Twin Volvo Penta IPS 800

Accommodatie: 4+2 beds

Constructie: Aluminium

Meer informatie www.steeleryachts.com