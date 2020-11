Vier Nederlandse fotografen doen een gooi naar Mirabaud beste zeilfoto van het jaar onderscheiding

Genève – Wat wordt de beste zeilfoto van de eeuw? Misschien wel het plaatje dat is geschoten door een Nederlandse fotograaf. 131 professionele fotografen hebben een foto ingezonden voor de Mirabaud Yacht Racing Image of the Century award. Later werd een Top 80 foto’s door de internationale jury geselecteerd en op 29 oktober zijn de twintig beste beelden bekendgemaakt en daar hoort ook een Nederlandse deelnemer bij. Naar de publieksprijs dingen vier Nederlandse fotografen mee: Philip Panjer, Tom Coehoorn, Ronald Koelink en Stefan Coppers. Tot 10 november kan er gestemd worden. (Zeilen, www.yachtracingimage.com)