Nederlands roeisters gaan keihard voor de Whiskey Atlantic Challenge 2020, die begin december gewoon doorgaat

Deventer – De spanning neemt toe bij de vier roeisters die samen de Dutchess of the Sea vormen. Bela Evers, Remke van Kleij, Désirée Kranenburg en Astrid Janse waren even bang dat de coronacrisis een streep door hun deelname aan de zwaarste roeiwedstrijd ter wereld zou betekenen, maar de Talisker Whiskey Atlantic Challenge gaat door.

Nog een dikke maand en dan reizen de vier roeisters uit Deventer en omstreken af naar de Canarische Eilanden waar de roeiwedstrijd over ruim 4700 kilometer begint. De race gaat dwars over de Atlantische oceaan naar Antigua in Zuid-Amerika, de vrouwen denken er zeker vijftig dagen over te doen. Met in het achterhoofd de goede doelen waarvoor ze in actie komen: de Stichting ALS en Plastic Soup. (deStentor, www.taliskerwhiskyatlanticchallenge.com, www.dutchessofthesea.com)