Enkhuizen – Nicholas Heiner neemt afscheid van zijn Britse coach Mark Andrews. De Nederlandse zeiler, die volgend jaar bij de Olympische Spelen meedoet in de Finn-klasse, gaat verder met zijn vader Roy Heiner, die vroeger ook topzeiler was. Jaap Zielhuis neemt de rol van coach over en begeleidt Nicholas Heiner tijdens de wedstrijdseries. Heiner zegt dat de samenwerking met Andrews niet voldoende progressie opleverde. (Leeuwarder Courant)