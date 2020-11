Smartmarine distributeur van Quark-elec AIS Transponders en Multiplexers

Persbericht

Eindhoven – Op 30 oktober 2020 heeft Smartmarine B.V. de overeenkomst ondertekend met Quark-elec UK. Hiermee komen de zeer aantrekkelijk geprijsde producten zoals AIS Transponders, AIS receivers en Wifi multiplexers direct beschikbaar op de Nederlandse markt. Quark-elec staat voor ‘Simply connected’, de meeste van haar toepassingen zijn Plug & Play.

Smartmarine is overtuigd van producten van Quark-elec, daar deze erg goed aansluiten op de wensen van de Nederlandse markt. Een kwalitatief en uitgebreid product tegen een lage prijs. In de afgelopen periode is de tweedehands botenmarkt door de Covid-19 situatie in beweging geweest.

Vele schepen zijn van eigenaar gewisseld. Nieuwe wensen op oudere schepen vragen vaak forse investeringen en nog functionerende apparatuur schrijf je niet zomaar af. Smartmarine en Quark-elec creëren de betaalbare oplossing.

Moderne schepenprotocollen zoals NMEA 2000 kunnen eenvoudig gecombineerd worden met het verouderde SeaTalk maar ook bekabelde netwerken combineren met Wifi.

Smartmarine zal het komend jaar actief via omnichannel met een breed aanbod op de markt aanwezig zijn, uiteenlopend van een aantrekkelijke dealerkit tot een interessant affliate programma voor vertrekkers.

Meer informatie www.smartmarine.nl