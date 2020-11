Tijdschrift Zeilen organiseert vanaf woensdagavond 18 november vier ‘webinars’ voor zeilers

Persbericht

Haarlem – Na onze eerste succesvolle webinar, waarin Henk Huizinga zestig zeilers alles vertelde over Meteo, organiseren we een serie nieuwe webinars op de woensdagavond. Onderwerpen die we behandelen zijn: Digitaal navigeren, Meteo voor zeilers, EHBO/veiligheid aan boord en Natuurkunde achter zeilen. Je kunt het onderwerp bijwonen welke jou het meest interesseert of je kunt je inschrijven voor de hele reeks. Hieronder vind je de verschillende onderwerpen.

Onderwerpen

Woensdag 18 november – Digitaal navigeren

door Geert-Jan Smolders

Overzicht navigeren; ‘Vroeger en nu’

‘Op gps vaar je altijd om’

Overdaad aan informatie voorkomen

Van IJmuiden naar Southampton

Woensdag 25 november – Meteo voor zeilers

door Henk Huizinga

Denkwijze van de buienradar

Weer-apps en andere weerbronnen

Het ontrafelen van de weerkaart

Windweetjes

Woensdag 9 december – EHBO/veiligheid aan boord

door Rob Sijbers

Voorkomen is beter dan genezen

Handelingen na ongeval

Behandeling van snijwonden

Behandeling van kneuzing of breuk

Behandeling bij onderkoeling

Controleren vitale functies bij gewond/ziek bemanningslid

Woensdag 16 december – Natuurkunde achter zeilen

door Geert Folkertsma

Krachten boven water; luchtstroom, lift en drag, tegen de wind in zeilen

Krachten onder water; kielwerking, verlijeren, roerdruk en foils

VMG-zeilen; tegen de wind in, afkruisen en hoeken

Schroefwerking; Diameter, spoed en wieleffect

Inschrijven

De webinars beginnen elke woensdagavond om 20:00, van te voren ontvang je een link met de uitnodiging via de mail.

Los webinar

Abonnees €10,00

Niet-abonnees €12,50

Serie (4 stuks)

Abonnees – Serie voor €30,00

Niet-abonnees – Serie voor €40,00

Meer informatie en inschrijven www.zeilen.nl