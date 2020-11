12,1 miljoen euro subsidie voor verdieping vaargeulen en bereikbaarheid IJsselmeerhavens vanwege aanpassing winterpeil

Haarlem – Heb jij er weleens last van dat je boot te diep steekt en je een haven niet kunt binnenlopen, terwijl dat eerder wel mogelijk was? Dat kan komen doordat sinds 2018 het (lagere) winterpeil in het IJsselmeergebied al vanaf 15 augustus in kan gaan. Voorheen was dat 1 oktober.

Het regioteam IJsselmeer/Markermeer van het Watersportverbond heeft samen met HISWA-Recron gepleit voor een compensatieregeling bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het ministerie komt nu met een bedrag van € 12,1 miljoen voor extra uitdieping van geulen en havenbekkens. (Zeilen, de subsidieregeling van de rijksoverheid)