Novi marine introduceert ‘cabin RIB’ voor hulpdiensten en maritieme dienstverleners: de Gemini Waverider WR1060 GRP

Persbericht

Steenbergen – Op basis van de inmiddels beproefde WR880 en WR1060 RIBs, heeft het Zuid-Afrikaanse Gemini Marine een nieuwe uitvoering met geheel vernieuwde kajuit uitgebracht, waarvan het eerste demo model inmiddels is afgebouwd door novi marine.

Video: novi marine

Deze Cabin RIB is speciaal ontwikkeld voor professioneel gebruik in kustwateren door o.a. hulpdiensten en maritieme dienstverleners, voortkomend uit de vraag van de commerciële markt om het personeel beter te kunnen beschermen tegen de weersomstandigheden bij langer verblijf op zee.

De Gemini Cabin is in een standaard versie (WR880 & WR1060) en in een verlengde versie (uitsluitend WR1060) leverbaar. De standaard versie kan tot 6 personen comfortabel vervoeren, waarbij de verlengde versie tot 10 personen mee kan nemen.

Het stuurhuis kan zowel met open achterkant of met gesloten achterwand incl. toegangsdeur en achterramen geleverd worden. De ruimte in het vooronder kan voorzien worden van toegangsdeur voor veilige toegang van en naar het voordek binnendoor.

De Gemini Cabin RIBs zijn bij uitstek geschikt voor inzet bij patrouille werkzaamheden, voor ondersteuning bij scheepvaart begeleiding, voor het uitvoeren van beveiligingstaken, als veiligheidsboot, ten behoeve van calamiteiten en evacuatie interventie, voor Search & Rescue taken, voor ondersteuning bij duikwerkzaamheden, of voor bijvoorbeeld het vervoeren van bemanning en lichte vracht naar schepen of object op zee.

Deze eerste demo Gemini WR1060 GRP CABIN RIB is door novi marine uitgerust met o.a. Ullman Echelon schok absorberende stoelen op verschuifbare rails voor de bemanning en eveneens comfortabele Ullman Biscaya geveerde stoelen voor de passagiers. Voor de aandrijving zorgen twee krachtige 300pk per stuk sterke Yamaha F300BTEX buitenboordmotoren, goed voor een topsnelheid van ruim 50 knopen en met behulp van een Vetus BowPro 42 kgf proportionele en borstel loze boegschroef laat deze 11 meter lange en 3,15 meter brede Gemini zich zelfs met forse zijwind op de centimeter nauwkeurig manoeuvreren bij bijvoorbeeld boot aanlandingen op een boat landing.

Wat betreft de bouwmethode van deze polyester Cabin, maakt Gemini gebruik van vacuüm infusie techniek met schuimkern om het gewicht laag te houden terwijl het niet ten koste gaat van de sterkte. Voor de ramen en toegangsdeuren is gekozen van het gerenommeerde Engelse Seaglaze.

Op het gebied van navigatie en communicatie uitrusting vind je onder andere de laatste versie van de Simrad NSS16 EVO3S HD multi-functionele displays, de nieuwste Simrad Halo 20+ pulse compressie radar dome en een FLIR M232 thermische camera, gemonteerd op een klapbare navigatie beugel.

De veelzijdige Gemini Waverider WR1060 GRP Cabin RIB is bovendien voorzien van wasgelegenheid en een toilet naast handige zaken waaronder een zwaar uitgevoerde boegfender met handraling voor veiliger overstappen, een Jason Cradle voor het aan boord brengen van drenkelingen en een stevige duikladder aan het A-frame.

Zoals je mag verwachten van een RIB voor de professionele markt is veel aandacht besteed aan optimale ergonomie en veiligheid. Dit vertaalt zich onder meer in een doordachte stuurstand en niet te vergeten: diverse handrails die houvast bieden tijdens de vaart op zee.

Evenals de overige Gemini modellen beschikt deze Waverider WR1060 Cabin RIB uiteraard over een volledige CE-B markering waarvan de certificering door een door de EU aangewezen en erkende notified body is uitgevoerd. Daarnaast conformeert deze RIB volledig aan de Engelse MCA Workboat Code 2 en kan hij optioneel geleverd worden met categorie 2 60nM certificaat van klasse. Een klasse certificaat voor de romp door een IACS is op aanvraag eveneens leverbaar.

Prijzen starten vanaf € 99.000,- excl. BTW voor de standaard Gemini WR880 Cabin RIB voorzien van 1 buitenboordmotor.

Deze GEMINI WR1060 CABIN RIB is vanaf nu te bezichtigen en beschikbaar voor demo’s, proefvaarten en voor de inzet van goede doelen zonder winstoogmerk, naast dat hij natuurlijk beschikbaar is voor verkoop en verhuur voor de professionele markt.

Meer informatie www.novi-marine.com