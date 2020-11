Veiling bij De Valk Yacht Brokers van de eerste Aston Martin powerboat, de droomboot voor iedere verzamelaar

Persbericht

Loosdrecht – De Valk Yacht Brokers veilt binnenkort een echt unieke powerboat die bij haar lancering in 2016 wereldwijd de kranten haalde. De allereerste Aston Martin 37 werd tijdens de Monaco bootshow gepresenteerd aan de mondiale media. De veiling biedt een unieke kans om eigenaar te worden van deze ultieme collector’s item van Aston Martin.

Het merk Aston Martin, bekend van prachtige auto’s als de One-77, Vulcan en DB11, behoeft verder geen introductie. De AM37 powerboat markeerde voor het bedrijf een eerste stap in de maritieme markt. Als resultaat van vele jaren research & development in samenwerking met Quintessence Yachts en het Nederlandse Mulder Design, biedt dit stijlicoon een succesvolle combinatie van design, technologie, élan en comfort in een ongeëvenaard luxe 11,10-meter powerboat.

DNA

Het DNA van de auto-ontwerpen van Aston Martin is duidelijk zichtbaar in de AM37. Zo combineert de boot alle belangrijkste aspecten van de Aston Martin-rijervaring met een oogstrelende vormgeving. De 37-voeter heeft een tijdloos design dat alle aandacht naar zich toe trekt. En, zoals u kunt verwachten van een merk als dit, zijn ook de twee Mercury Racing motoren met zorg geselecteerd. De performance en stabiliteit zorgen voor een spectaculaire stuurervaring voor de eigenaar en een uiterst luxueuze en comfortabele beleving voor familie en vrienden aan boord.

De AM37 heeft een sterke, stijve en duurzame romp van lichtgewicht, hightech composieten en structurele carboncomponenten zoals ook worden toegepast in de luchtvaart en het oceaanracen. Een getrapte dubbele romp verkleint het natte oppervlak waardoor de weerstand 10% lager is en de boot een topsnelheid heeft van wel 45 knopen.

Perfectie

De prestigieuze AM37, die oorspronkelijk in het blauw werd gelanceerd, is inmiddels uitgerust in prachtig Aston Martin Stone White. En dit is slechts één van de manieren waarmee de goede staat van dit schip is geconserveerd door de huidige eigenaar – de man die het oorspronkelijke concept van de Aston Martin powerboatserie bedacht. Het was overigens niet moeilijk om de originele staat van de boot te behouden: de materialen en apparatuur waarmee de boot is uitgerust zijn van topkwaliteit. Bovendien is de AM37 uitgerust met talloze bijzondere features zoals een speciaal ontworpen ophangsysteem voor de stootkussens.

Power

De luxueuze en stijlvolle uitstraling van de AM37 is direct voelbaar wanneer je aan boord stapt. Het opvallende dubbel gebogen windscherm dat uit één stuk bestaat, berust op een bijzonder innovatieve maritieme glastechnologie. Het geeft de boot een nog krachtigere uitstraling en zorgt bovendien voor optimale aerodynamica in de zeer ruime cockpit. Het hoogstaande geïntegreerde navigatie-, besturings-, monitorings- en entertainmentsysteem wordt bediend via een speciaal touchscreeninterface op het controlepaneel.

Het teakdek voelt heerlijk aan wanneer je blootsvoets naar het innovatieve zwemplatform loopt dat hydraulisch uit de spiegel schuift voor makkelijke toegang tot het water. De boot is daarnaast uitgerust met een solide, hydraulisch uitschuifbare biminitop die ook op hoge snelheid omhoog kan blijven en die buiten gebruik onder het motorluik schuift. Beide functies worden bestuurd door middel van een geavanceerd touchscreen.

Elegantie

De subtiele elegantie van het exterieur zet zich binnen voort. Het interieur van de cabines is tot in het kleinste detail en naar de hoogste standaard afgewerkt. De comfortabele eethoek voor zes personen kan worden omgetoverd tot een slaapplaats voor twee. Zo kan deze ultieme dagcruiser ook functioneren als jacht voor een romantisch weekendje weg in alle comfort. Natuurlijk is de boot uitgerust met de nodige faciliteiten waaronder een keuken, badkamer, een curved 48-inch Samsung televisie en een dynamisch geluidssysteem met sub-woofers en geïntegreerde speakers in de cockpit.

De limited edition AM37 powerboat is te bewonderen in de overdekte haven van

De Valk Yacht Brokers in Loosdrecht en wordt geveild in samenwerking met Yachtbid en BVA Auctions. Het startbod is €100.000 (excl. BTW). De snelle beslisser kan het jacht ook direct aanschaffen voor het bedrag van €995.000 (excl. BTW).

Neem voor meer informatie over dit unieke jacht contact op met Arjen Hoeksma van

De Valk Yacht Brokers via +31 653 299 244 of stuur een e-mail naar ahoeksma@devalk.nl.

Meer informatie www.devalk.nl. De veilingdata en bezichtigingsdagen staan op www.bva-auctions.com