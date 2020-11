Stevensweert – Een plezierjacht is dinsdagmiddag in Stevensweert volledig uitgebrand. De boot voer over de Huyskensplas toen het opeens vlam vatte.

Een brandweervoorlichter laat weten dat de boot vlak van te voren was gepoetst. “Waarschijnlijk was dit licht ontvlambaar schoonmaakmiddel”, zegt hij. “Maar de exacte oorzaak is nog niet bekend.” (1limburg.nl)