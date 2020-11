Giethoorn – De toerist gaat vanaf 2021 mee betalen voor varen in Giethoorn. Hoe breder de huurboot, hoe zwaarder belast. Met deze ‘grachtentax’ wil de gemeente Steenwijkerland dat de bezoeker bijdraagt aan de leefbaarheid in Giethoorn. De extra gelden worden namelijk ingezet om bezoekersstromen beter te reguleren en de leefbaarheid van het waterdorp te versterken. (www.steenwijkercourant.nl, ‘Vaarbeleid in Giethoorn aangepast na kritiek: geen beperkingen voor inwoners’ – deStentor)