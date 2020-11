Recreatieschap wil snelvaren op Vinkeveense Plassen reguleren

De Ronde Venen – Recreatieschap Stichtse Groenlanden vraagt de gemeenteraad van De Ronde Venen te reageren op het concept voorstel om snelvaren te reguleren, door het beperkt toe te staan binnen een afgebakend gebied op de Vinkeveense Plassen. Er geldt nu een maximum vaarsnelheid van 9 km per uur overdag en 6 km per uur na zonsondergang en na 22.00 uur.

Toch gebeurt het regelmatig dat watersporters harder varen dan toegestaan, vooral tussen de smalle legakkers in de drukbevaren Noordplas. Dat is hinderlijk voor andere recreanten, levert soms onveilige situaties op en is schadelijk voor de natuur en kwetsbare oevers. Recreatieschap Stichtse Groenlanden wil daarom snelvaren op de Vinkeveense Plassen reguleren. Met een ontheffing van het recreatieschap mogen boten dan harder varen dan 9 km per uur binnen een afgebakend gebied en onder bepaalde voorwaarden. (0297.nl)