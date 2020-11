Talent is mooi, maar van hard trainen word je pas echt een goede zeiler

Scheveningen – Twee zeilers, twee Europees kampioenen in de Laser Radiaal. Marrit Bouwmeester is er ervaren rot: 32 en al jaren aan de top. Paul Hameeteman (17) komt net kijken. Hij gaat deel uitmaken van haar team en hoopt veel haar van te leren. Bouwmeester verwelkomt zijn agressiviteit.

Wat haar niet zo was bevallen aan de Europese titel in de Laser Radiaal in Polen? Nou, dat tegenwoordig je geboortejaar achter de uitslag staat: 1988. Marit Bouwmeester, 32, uit haar ongenoegen tegen Paul Hameeteman, op een herfstige ochtend in de haven van Scheveningen: ‘Ik weet niet waar dat voor nodig is?’ (De Volkskrant)