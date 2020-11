100-jarige Hakvoort-werf in Monnickendam verrijkt met het predicaat ‘Koninklijk’

MONNICKENDAM – Ze hebben er anderhalf jaar over gedaan, maar nu kan het Koninklijk Predicaat eindelijk pronken bij Hakvoort Shipyard. Het is ter ere van hun 100-jarige bestaan en de broers Klaas en Albert zijn dan ook apetrots: “Het is het resultaat van vier generaties hard werken.”

Zo’n predicaat krijg je niet zomaar. Je moet minimaal 100 jaar bestaan, belangrijk zijn in je vak en goed zijn voor je personeel. Het familiebedrijf wordt al jaren gerund door een Albert en/of een Klaas. De naam doorgeven is een familietraditie, net als in het bedrijf werken. (NH Nieuws, Royal Hakvoort Shipyard)