Organisatie tevreden over noodgedwongen online versie HISWA Symposium 2020

Persbericht

Leusden – Het International HISWA Symposium on Yacht Design and Yacht Construction op 16 en 17 november jl., trok 250 deelnemers uit 15 landen. Daarmee was de 26e editie van dit symposium druk bezocht.

Normaal gesproken vindt dit tweejaarlijkse symposium in de RAI in Amsterdam plaats, tijdens de METSTRADE Show. Vanwege de coronacrisis werd het symposium een online editie. “Een ander nieuw element dit jaar was de toevoeging van onderwerpen die meer op de toepassing zijn gericht. Dus naast het wetenschappelijk programma, werden ook onderwerpen uit de praktijk behandeld. Zo waren er interessante presentaties over jachtbouw met voorgevormde houten delen, het varen op draagvleugels en de toepassing van waterstof als nieuwe brandstof. Deze onderwerpen bleken zeer in trek.

Het symposium heeft ons weer veel inspiratie gegeven voor de editie in 2022, die we waarschijnlijk in een hybride vorm aanbieden. Dus deelnemers kunnen zowel fysiek als online aanwezig zijn. Hoopgevend is dat veel studenten deelnamen. Zij zijn de toekomst van en voor onze sector en daar moeten we zuinig op zijn”, aldus Michaël Steenhoff, manager jachtbouw bij HISWA-RECRON en één van de organisatoren.

Het symposium werd georganiseerd en mogelijk gemaakt door HISWA-RECRON, RAI Amsterdam/METS, Oceanco, Feadship, Royal Huisman Shipyard en MARIN. Op www.hiswasymposium.com staan de papers van voorgaande edities en rond december volgen de papers van dit jaar inclusief de opname van het Symposium.

