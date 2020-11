Test zelfsturende boot in Amsterdam binnenkort van start rond marineterrein

Amsterdam – Binnenkort vaart er een zelfsturende boot over de Amsterdamse grachten die goederen of personen vervoert, afval ophaalt of dient als drijvend platform en brug. Rondom het Marineterrein wordt de komende maanden de eerste grote ‘roboat’ getest.

De zelfsturende boten moeten in de toekomst de binnenstad van Amsterdam ontlasten van verkeer over de kades en bruggen. Roboat, een onderzoeksproject van Massachusetts Institute of Technology (MIT) en Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute), ontwikkelde eerder al prototypes van de boten op kleinere schaal.

De eerste grotere robotboot die nu getest gaat worden is 2 bij 4 meter. “Deze relatief kleine omvang maakt de boot goed geschikt voor gebruik in een stedelijke omgeving”, zegt Carlo Ratti, hoofdonderzoeker van het Roboat-project. (RTL, www.roboat.org)