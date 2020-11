Constructieprobleem Hugo Boss in Vendée Globe dwingt Alex Thomson tot reparatie op zee

Les Sables d’Olonne (F) – Zaterdagavond heeft de eerdere koploper in de Vendée Globe Alex Thomson zijn walteam gemeld, dat hij op 875 mijl ten oosten van Rio de Janeiro kampte met een structureel constructieprobleem aan de voorzijde van zijn zeer geavanceerde boot Hugo Boss. Noch de boot, noch Thomson zijn in gevaar.

Thomson heeft de boot gestabiliseerd, de snelheid teruggebracht en is wat gaan rusten in afwachting van advies. Het probleem zit ‘m in een lengtebalk, zonder dat er zich een incident heeft voorgedaan, dat de oorzaak zou kunnen zijn. Inmiddels hebben technici een plan opgesteld hoe het euvel te repareren. De Engelsman heeft alle middelen aan boord om de reparatie op zee te kunnen uitvoeren.

“Ons doel is de noodzakelijke reparatie snel en afdoend uit te voeren, zodat we weer snel in de wedstrijd kunnen zijn en niet te veel mijl op de leidende boten behoeven te verspelen,” aldus Ross Daniel, technisch directeur van Alex Thomson Racing. (Nauticlink, Vendée Globe, actuele posities)