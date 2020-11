Holland Nauta dealer van draagbare en semi-inbouw Rainman-watermakers

Persbericht

Hilversum – Sinds begin november 2020 zijn wij dealer van Rainman watermakers. Deze portable en semi inbouw waterwater is een welkome aanvulling op de mogelijke keuze voor een watermaker aan boord van een jacht.

In de jaren dat wij watermakers inbouwen zagen we eigenaren van jachten worstelen met de vraag, wel of niet een watermaker inbouwen. Naast de aanschaf van een watermaker komen er ook kosten voor de inbouw bij en na een rondje atlantic staat er een duur apparaat aan boord die hier op de Nederlands wateren of tijdens vakanties niet of nauwelijks gebruikt wordt. Voor deze jachten is de Rainman watermaker de oplossing.

Portable watermakers van Rainman.

Rainman is de onbetwiste leider in portable watermakers met een opbrengst van 26 ltr/uur tot en met 140 ltr/uur. Een Rainman watermaker bestaat uit twee componenten, de pomp en de unit met de membranen. Voorpomp, filter, slangen, manometer, drukregelaar en flowmeter zijn in de units ingebouwd.

Op de ankerplaatst haalt u de watermaker uit de bakskist, sluit beide units op elkaar aan, slang in de tank en klaar. Als u lange reizen op zee maakt kunt u met de Naked versie van de Rainman een semi-permanenten opstelling maken. Mocht u na uw reis de boot verkopen, of overstappen naar een ander schip, dan kunt u de Rainman eenvoudig meenemen.

Voor de aandrijving van de pomp kunt u kiezen voor 12 Vdc, 230 Vac en voor de Honda 4 takt benzine aandrijving. Verbruik 12 Vdc 410 Watt, 110/230 Vac 1250 Watt, benzine ca 0,7 ltr/uur. Zelfs met dit verbruik is het mogelijk met zonnepanelen en de bestaande dynamo uw schip van vers drinkwater te voorzien.

Meer informatie www.hollandnautic.nl en www.rainmandesal.com