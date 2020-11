Wylde Swan over kritiek op zeilreis in coronatijd: “We hebben heel wat uit te leggen”

Nes-Akkrum – De mensen van het grote zeilschip Wylde Swan hebben begrip voor de kritiek die er is op de reis die ze in coronatijd maken met schoolkinderen. “We hebben heel wat uit te leggen,” zegt Christophe Meijer fan De Wylde Swan, “en dat doen we ook graag.” Deze week varen 28 schoolkinderen de oceaan over op het tallship Wylde Swan. Het schip is hun klaslokaal.

De Wylde Swan werd aan het begin van het jaar internationaal bekend toen het schip bij het uitbreken van de pandemie aan de andere kant van de wereld bijna geen haven meer in mocht. Er was toen nog maar één optie: zeilend de Atlantische Oceaan over, terug naar Nederland. Bij aankomst in Harlingen stond de haven – voor zover de coronaregels dat toelieten – vol met ouders en cameraploegen. (Omrop Fryslan, www.wyldeswan.com, www.masterskip.com)