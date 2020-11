Met boot dwars door Almelo? Dat moet straks kunnen…!

Almelo – Vaarroutes door heel Almelo? Nope. Maar daar komt verandering in. Binnen vijf à tien jaar moeten we met bootjes door de hele stad kunnen varen, met het Kanaal Almelo-Nordhorn als centrale waterweg. Almelo als Giethoorn van Twente. Kosten? 12 miljoen euro.

Almelo is goed op weg als Waterstad van Twente. Het water is terug in de binnenstad en vooral in de zomermaanden is het goed toeven bij de havenkom. Er vaart een praam vanuit de stad naar de Eilandbrug en wie wil, kan zo in een kano of varend eendje stappen, mits ze boven water blijven. Het stadsstrand aan de rand van nieuwbouwwijk Indië is eveneens een succes.

Stuk voor stuk mooi, maar Almelo is er nog lang niet klaar mee. De transformatie naar een echte Waterstad is eigenlijk net voorbij de kinderschoenen. Het begin is er en nu is het zaak verder te bouwen. (www.tubantia.nl)