WASSENAAR – Hij roeide al een keer in zijn eentje in een recordtijd de Atlantische oceaan over en zeilde alleen rond de wereld zonder moderne hulpmiddelen. Maar Wassenaarder Mark Slats (43) kan er nog steeds geen genoeg van krijgen. Binnenkort vertrekt hij naar de Canarische Eilanden om daar, samen met zijn roeimaat Kai Wiedmer (25), zijn record over de Atantische oceaan te verbreken. (Omroep West, www.markslats.nl)