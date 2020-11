HOLLANDS KROON – Aan het Amstelmeer in de Kop van Noord-Holland werkt het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan een nieuwe trailerhelling bij de Ulkesluis. Dat is aan de zuidkant van het meer bij de overgang van de Amstelmeerweg en de Oosthoekweg. Vanuit dit punt kan gemakkelijk worden gevaren richting Kolhorn, het Lutjestrand of Anna Paulowna. De trailerhelling is naar verwachting in december 2020 klaar. (www.hollandskroonactueel.nl)