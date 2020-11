Reconstructie fataal sloepongeluk Valkenburg voor aantal betrokken roeiers nog te belastend

VALKENBURG (ZH) – Een emotioneel moment dinsdagavond voor veel leden van roeivereniging Ferox uit Katwijk. Het sloepongeluk in Valkenburg, waarbij een van hun leden half oktober om het leven kwam, werd gereconstrueerd door de politie. Tot nu toe is nog onduidelijk hoe een duwboot de sloepboot kon overvaren ter hoogte van Joop van der Reijdenbrug, tussen Valkenburg en Oegstgeest.

‘Voor de roeiers die in de boot zaten is dit heel spannend’, zegt Gijco Rijneveld van roeivereniging Ferox. ‘Er zullen er een paar komen kijken, maar er zijn er ook die thuisblijven omdat het nog te emotioneel is.’ Eén van de roeiers die wel is komen kijken is Leendert Kasius. ‘Het is voor de verwerking wel goed om terug te gaan naar de plek des onheils. Dat je er later toch durft terug te komen.’ (Omroep West)