Watersportverbond waarschuwt voor gevolgen voor de watersport van een eventuele harde Brexit

Utrecht – Vanaf 1 januari 2021 gelden bij terugkeer uit het Verenigd Koninkrijk (VK) de douaneregels voor bestemmingen buiten de Europese Unie. Dit heeft ook consequenties voor watersporters die naar het VK reizen met hun boot en/of vanuit het VK terugkeren naar Nederland.

Boten verliezen recht op vrij verkeer

In het geval van een ‘no deal’, kwalificeren boten die op het moment van de Brexit in het VK aanwezig zijn, niet meer als EU-goederen. Na de Brexit wordt een boot bij terugkeer aan dezelfde douanecontroles onderworpen als ieder ander vaartuig afkomstig uit een derde/niet EU land. Volgens de regeling Terugkerende Goederen kan de Douane invoerrechten en btw heffen over een boot die meer dan drie jaar buiten de EU is geweest.

Bereid je voor

Om het zekere voor het onzekere te nemen adviseren wij booteigenaren om hun boot voor de deadline van 1 januari 2021 te verplaatsen, zeker als je niet beschikt over de stukken die bewijzen dat je in het verleden btw en/of invoerrecht hebt betaald.

Ga je na de Brexit met de boot naar het Verenigd Koninkrijk? Geef dan je boot aan bij de Engelse douane en zorg voor een bemanningslijst.

Meer informatie www.watersportverbond.nl