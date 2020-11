De Amsterdamse grachten liggen meer dan ooit vol met (half) gezonken sloepjes

Amsterdam – Je zou denken dat mensen in coronatijd juist meer tijd besteden aan hun bootje. Het tegendeel is waar: de grachten van Amsterdam liggen vol met wrakken. Maar wegslepen mag de gemeente pas als de sloep gezonken is.

„Ik kan een avondvullend programma wijden aan gezonken en half gezonken bootjeswrakken aan de Amsterdamse grachten”, zegt Sammie van Dorp, schipper en berger van het bedrijf HoosJeBootje.nl. Met het eigen schip De Meis heeft hij als ‘hooskapitein’ samen met ‘hoosmatroos’ Josse zo’n 2.000 plezierbootjes en -sloepjes gered, gemiddeld 250 per jaar. Je zou denken: wellicht heeft deze coronatijd de mensen ertoe aangespoord eens naar hun varend bezit te kijken, maar dat blijkt niet zo te zijn. Amsterdammers zijn echte bootjesliefhebbers, maar na het zomerse vertier vergeten de eigenaren snel hoe kwetsbaar een boot is. (NRC)