Beide recordjagers op de Jules Verne Trophy nu live op één kaart te volgen

Brest – Sinds vandaag kan men de recordpogingen om de snelste wereldomzeiling door de twee concurrenten Edmond de Rothschild-Gitana en Sodebo niet alleen ten opzichte van het oude record, maar ook van elkaar op één kaart volgen. Hoewel concurrent hebben de teams op beide websites hun wederzijdse tracking data uitgewisseld.

Hierbij moet men wel bedenken dat – toeval of niet – afgelopen woensdagochtend vroeg Sodebo grofweg een half uur eerder over de denkbeeldige startlijn bij Ouessant is gevaren. Doel voor beide trimarans is het huidige Jules Verne record van 40 dagen en 23 uur scherper te stellen. (Nauticlink, www.gitana-team.com, tropheejulesverne.sodebo.com, www.tropheejulesverne.org)