Watersportplatform Nauticlink krijgt per 1 december 2020 een nieuwe eigenaar

Persbericht

Zwolle, Noordwijk – Watersportplatform Nauticlink gaat per 1 december 2020 over in Nauticlink BV. Met deze verandering komt er een einde aan een periode van achttien jaar waarin Bert Kuijpers als oprichter en ‘schipper’ aan het roer heeft gestaan van deze gevestigde watersportsite.

Bert Kuijpers: “Hoewel ‘pensioengerechtigd’ blijf ik – dan wel niet meer op de brug – nog wel degelijk aan boord. Als maandelijkse columnist om het Nauticlink-platform – en niet in de laatste plaats mijzelf – scherp te houden, en als adviseur.”

Door de overname kan Nauticlink.com zich verder blijven ontwikkelen als hét online platform voor de watersport in Nederland en België. “Wij zien het als een unieke kans om deze bekende watersportsite met haar groot aantal bezoekers en adverteerders verder te mogen uitbouwen. Wij zijn Bert dankbaar dat hij ons deze kans biedt, en bereid is om als columnist en adviseur aan boord te blijven”, aldus Robert Lubbers namens Nauticlink BV.

Nauticlink.com zal zijn bezoekers ook na 1 december blijven voorzien van interessante nieuwsberichten, opinies, meteo informatie en van het meest complete overzicht van organisaties en bedrijven, die actief zijn in de watersportsector.

De nieuwe adresgegevens vindt u hier

Meer informatie www.nauticlink.com en Robert Lubbers (r.lubbers@nauticlink.com)