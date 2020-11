Reddingsactie voor Franse Vendée Globe deelnemer na noodbaken ‘mayday’

Les Sables d’Olonne – In derde positie in de Vendée Globe heeft Kevin Escoffier (PRB) vanmiddag om 14:46 uur een mayday uitgezonden. Op 500 mijl ten zuidwesten van Kaapstad maakte zijn boot water.

In overleg met CROSS Gris-Nez, MRCC Kaapstad, het PRB walteam en de organisatie is deelnemer Jean Le Cam (Yes We Cam!) naar zijn positie gestuurd. Le Cam heeft het reddingvlot met daarin Escoffier om 17:00 uur gezien en heeft de motor van zijn eigen boot ontzegeld om te kunnen manoeuvreren.

Om 19:15 uur heeft de organisatie ook de deelnemers Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) en Boris Herrmann (Seaexplorer-YC de Monaco) ‘ter versterking’ naar het gebied gedirigeerd. En om 20:30 uur ook Sébastien Simon (ARKEA PAPREC).

Vendée Globe-zeilers die deelnemen aan reddingsoperaties hebben reglementair recht op tijdcompensatie.

Op dit moment is niet duidelijk waarom ook de hulp van de laatste drie is ingeroepen. Later nieuws volgt. (Nauticlink, Vendée Globe – actuele posities – laatste nieuws)