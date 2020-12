Vermiste Vendée Globe deelnemer Escoffier gered door veteraan zeiler Jean Le Cam

Sables d’Olonne (F) – Om 2:18 afgelopen nacht heeft de organisatie van de Vendée Globe het bericht ontvangen dat deelnemer Kevin Escoffier gered is door zijn concurrent Jean Le Cam. Escoffier had zijn boot PRB twaalf uur daarvoor moeten verlaten en bevond zich sindsdien in een reddingvlot tussen vijf meter hoge golven bij een 30 knopen harde wind.

Aan het eind van de dag was er al op roepafstand contact geweest tussen Le Cam en de drenkeling in het vlot, maar was Le Cam zijn zicht op het reddingvlot weer kwijt geraakt vanwege zijn eigen situatie, de ruwe zee en het vallen van de avond. Intussen had de organisatie nog drie andere deelnemers naar het gebied gedirigeerd. (Nauticlink, www.vendeeglobe.org, actuele posities)