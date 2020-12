Van zeilen naar zinken in vier seconden…. Kevin Escoffier (PRB) : “Ik zink. Dit is geen grap”

Les Sables d’Olonne – Nadat Jean Le Cam in de Vendée Globe zijn concurrent Kevin Escoffier in de vroege ochtend heeft gered nadat deze zowat twaalf uur in een reddingvlot had doorgebracht, komt het verhaal los van het zinken van de PRB van Escoffier.

De snelheid van de foilende boot was zo groot, dat de boeg na een diepe duik in een golf vanaf de mast letterlijk in een hoek van 90 graden op het achterschip stond. Terwijl Escoffier de boot toch ‘met 200 kilo carbon versterkt had’, zoals hij vertelt in een emotionele video over het verspelen van zijn boot.

Na de breuk van een belangrijke ribbe in de romp van de moderne Hugo Boss IMOCA van Alex Thomson lijkt het er op, dat ondanks alle berekeningen vooraf de krachten van de foil in praktijk toch een sterkere romp vereisen, dan de theoretische uitkomst op de tekentafel laat zien. (Nauticlink, ‘Het relaas van het zinken van de PRB’ – Ouest France in Google vertaling, video’s over de redding, www.vendeeglobe.org, actuele posities)